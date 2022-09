Polêmico abajur em formato de arma de Claudia Leitte custa R$ 11,5 mil

O abajur em formato de revólver, que causou polêmica nas redes sociais da cantora Claudia Leitte, custa US$ 2.235, mais de R$ 11,5 mil. A peça de decoração de luxo é assinada pelo francês Philippe Starck, famoso pela criação de móveis e projetos interiores.

O preço consta na loja oficial do designer. O objeto faz parte da Coleção Gun, criada em 2005, e além dele, há outras peças representando outros tipos de armas, que custam até US$ 5.240 (mais de R$ 27 mil).

Na noite de terça-feira, 13, Claudia provocou um verdadeiro alvoroço na web ao postar, em seu perfil no Instagram, um vídeo em que o abajur de arma aparece em cima de uma Bíblia.

null Reprodução | Twitter

Após as críticas, a artista deletou o vídeo e se pronunciou dizendo que a postagem não teve conotação política. "O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos", disse.

Citando um trecho do Novo Testamento, ela disse que apenas se lembrou da peça enquanto lia a bíblia: “Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo”.

Protesto político

Em sua loja on-line, Starck diz que teve inspiração política para criar suas peças. “Por que os móveis não mostram que tudo é uma escolha política?”, questiona. "O ouro das armas representa o conluio entre dinheiro e guerra."

Quando lançou a coleção, o designer anunciou que 20% do lucro obtido com a venda das peças seria doado à uma organização dedicada à redução da pobreza.

Além de criar peças de mobília, o francês já trabalhou em diversos projetos arquitetônicos, entre eles, o Hotel Fasano, no Rio de Janeiro.