Pré-carnaval terá "Melhor Segunda do Mundo" gratuita em trio elétrico | A TARDE

A "Melhor Segunda-Feira do Mundo", tradicional ensaio de verão comandado pelo cantor Xanddy Harmonia, chega no mês de fevereiro com novidades.

O evento que já é 'sagrado' em Salvador, foi incluído no calendário oficial de pré-carnaval da Prefeitura, e será gratuito. A informação foi confirmada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), durante o lançamento do Verão da capital baiana, em São Paulo. O Portal A TARDE procurou a Saltur, que também confirmou a notícia.

A torcida, como o artista chama os fãs, já pode marcar na "folhinha" o dia 5 de fevereiro, um dia antes do Pipoco, evento oficial que antecede o carnaval, para curtir o pagodão. O show acontece no circuito Ondina/Barra e dispensa os palcos para ser realizado em um trio elétrico.

Seguindo a risca o ditado de que o ano só começa depois de fevereiro, o mês será marcado por diversas festas: Festa de Iemanjá, que acontece no dia 2; Fuzuê, no dia 3; Furdunço, no dia 4; A Melhor Segunda, realizada no dia 5; Pipoco, no dia 6; Habeas Corpus, no dia 7 e o Carnaval, que inicia no dia 8 e segue até 13 daquele mês.