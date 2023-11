Prefeito do Rio de Janeiro nega morte de 3º fã de Taylor Swift | A TARDE

Após o Fala Brasil, da RecordTV, noticiar que a polícia estaria investigando a terceira morte de um fã da cantora Taylor Swift, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, negou a informação. Segundo a Coluna Splash, do Uol, o Corpo de Bombeiros informou que a pessoa que morreu em rua próxima ao Estádio Nilton Santos, na segunda-feira, 20, era um ambulante.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a vítima de 23 anos tinha problemas de saúde preexistentes. Ela recebeu os primeiros socorros pelos militares e foi encaminhada com vida para o Hospital Municipal Salgado Filho.

“Antes que divulguem de forma equivocada, o óbito de ontem não tem qualquer relação com o evento, e o paciente tinha problemas de saúde preexistentes”, ressaltou o prefeito.

Dois fãs de Taylor Swift morreram em meio à passagem da artista pelo Brasil. Ana Clara Benevides, de 23 anos, “desmaiou do nada" no início da apresentação da cantora, enquanto Gabriel Megenot, de 25 anos, foi morto a facadas após um assalto na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O jovem estava na capital fluminense para assistir ao show dela que foi realizado à noite.