Presidente do Chile assiste a show de Caetano Veloso em Santiago

O presidente do Chile, Gabriel Boric, surpreendeu ao comparecer, na noite desta terça-feira, 6, a um show do músico baiano Caetano Veloso, ocorrido em Santiago, capital do país. O chefe de estado assistiu ao show da turnê “Meu Coco”, do brasileiro, ao lado da prefeita da cidade, Irací Hassler.

O mandatário chileno chegou a ser saudado por parte do público presente no teatro em Santiago, com gritos de “Boric, amigo, o povo está contigo”, conforme vídeos que circulam nas redes sociais.

Antes, Caetano participou de um jantar em sua homenagem, oferecido pelo embaixador do Brasil no Chile, Paulo Roberto Soares Pacheco, na residência oficial da embaixada brasileira. O ministro da Cultura chileno, Jaime de Aguirre, também esteve presente no evento, que teve moqueca baiana como prato principal

Os dois shows de Caetano marcados para Santiago, nos dias 6 e 7 de junho, tiveram seus ingressos esgotados por antecipação. O cantor brasileiro segue ainda para outras apresentações aguardadas no continente: em Buenos Aires e em Rosário, na Argentina; além do último, em Montevidéu, no Uruguai.

Recentemente, Caetano chegou a dizer que “Meu Coco” pode ser a última turnê de sua carreira. A ideia do cantor é voltar a morar em Salvador, onde faria shows semanais no Teatro Vila Velha, sem se apresentar mais em outros estados.