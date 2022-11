Prestes a cantar em Salvador, Bonnie Tyler celebra público brasileiro

Conhecida pelo hit pop 'Total Eclipse Of The Heart', dos anos 80, a cantora galesa Bonnie Tyler, 71, desembarca em Salvador pela primeira vez, no próximo final de semana. É na capital baiana que ela encerra, no domingo, 27, a turnê por várias cidades brasileiras, com um show na Concha Acústica do TCA.

Com o passar do anos, a volatilidade e aceleração parece ter tomado conta do pop, e algumas baladas românticas, a exemplo de 'I Will Always Love You' (1992), de Whitney Houston, abriram espaço para hits mais sensuais como 'Toxic' (2003), de Britney Spears. No pós-pandemia, o sentimento nostálgico de “tempos que não voltam mais” invadiu o segmento musical. Uma das artistas a manifestar isso em suas composições é Lana Del Rey, que incluiu no clipe de 'Blue Banisters' (2021), inspirações da câmera analógica e da moda dos anos 60.

Esta tendência faz de sucessos assinados por Bonnie como Total Eclipse of the Heart e 'Holding Out For A Hero', ícones atemporais. E em quase todo fim de festa, eles estão lá, marcando presença. Até mesmo em eventos temáticos, como a “Festa Anos 60”, que ocorre há 11 anos, em Salvador, na Ondina, e traz as músicas das décadas de 60, 70 e 80.

“As pessoas precisam das músicas mais icônicas de todos os tempos, sabe? Elas continuam aprendendo. Quantas vezes você vê reality shows e os concorrentes estão cantando minhas músicas e eles são jovens, sabe? Meu público vai dos jovens aos mais velhos”, ressaltou a cantora, em entrevista coletiva da qual o Portal A TARDE participou.

A cantora, que já viajou por Santa Catarina, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Goiânia, termina em Salvador a turnê do álbum 'Between the Earth and the Stars'. Ela disse que gostou muito do público brasileiro e comemorou as vendas dos ingressos, que esgotaram em diversas cidades, incluindo a capital baiana.

“As pessoas são muito amigáveis e o público é incrível. Nunca estive aqui antes e não sabia que estaria esgotando tantos shows. Eu estou amando! É muito mais legal do que eu achei que seria", diz.

Antes de fazer sucesso com Total Eclipse of the Heart, em 1983, Bonnie, nascida no País de Gales, cantou em bares locais e casas noturnas por sete anos, até que foi descoberta por um caça talentos e teve seu primeiro hit em 1976 com a Lost in France (1977). Depois gravou 'More Than a Lover' e 'It’s a Heartache' no mesmo ano.