Prestes a dar à luz, filha de Anderson Leonardo fala da saudade do pai | A TARDE

Na reta final da gravidez de Maria Alice, Alessa Crystine aproveitou para fazer um desabafo no Instagram e falou sobre a saudade que sente do pai, Anderson Molejo, que morreu no dia 26 de abril, vítima de um câncer na região inguinal.



“Fico lembrando dos momentos felizes que marcaram a nossa história, e assim é impossível não sentir saudades de você! Pai & Filhos & Neta. Maria Alice já estava no forninho”, declarou, em um foto em que aparece com o pai e os três irmãos.

Filha de Anderson Leonardo faz aniversário

Alice, filha caçula de Anderson Leonardo, completa 4 anos de idade na quinta-feira, 2. Para marcar a data, Riane Oliveira, irmã do vocalista do Molejo, aproveitou as redes sociais para homenagear a sobrinha. Entretanto, ela revelou que a criança a questiona sobre o pai.

“Hoje é o dia da minha pequena… Ô, meu amor, nesse momento de tamanha dor, como responder quando você pergunta pelo seu papai? Meu coração fica em pedaços! Parabéns, meu amor, que seu dia seja abençoado e cercado de coisas boas. Nossa família estará unida por você, juntando forças! A tia te ama muito”, legendou Riane.

