Preta Gil faz desabafo sobre ansiedade nas redes sociais

Preta Gil fez um desabafo sincero sobre a ansiedade, nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, 7. A cantora disse que tem passado noites em claro enquanto enfrenta a luta contra um câncer no intestino.

A artista compartilhou uma publicação de uma pessoa que relatava como é ter ansiedade e abriu o coração no stories do Instagram e falou sobre as traições do seu ex-marido, Rodrigo Godoy e da stylist, Ingrid Lima.

“Essa noite tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo. Não consigo aceitar: como eu fui casada 9 anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa?”, questionou a artista.

Preta compartilhou post sobre ansiedade | Foto: Reprodução | Instagram

“Meu Deus, me ajude a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que eu tento, tento, mas dói, dói, dói, dói!!! Sim, eu não superei tanta baixaria, me explica como supera tão rápido algo tão cruel? Um dia estarei preparada pra dividir com vocês toda a sujeira”, completou.