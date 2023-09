Preta Gil recebe visita de Ivete Sangalo no hospital; vídeo

A cantora Preta Gil usou as redes sociais para compartilhar a visita de Ivete Sangalo no hospital. A artista passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. E segue em recuperação. Os apresentadores Angélica e Luciano Huck também estiveram no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Irmã amada”, escreveu Preta, ao divulgar um vídeo clique ao lado da amiga. Na última quinta-feira, 31, a cantora contou que precisou voltar a usar uma sonda no nariz. Ela chegou a explicar o motivo da colocação do aparato de saúde.

“Viram que a sondinha voltou, né? Pois é, vou fazer um vídeo mais tarde explicando. Mas quando eu falo sobre a habilitação, é sobre isso, sobre o corpo, o organismo se acostumar com o novo. Como a gente tem a bolsinha de ileostomia, o trânsito foi todo desviado para íleo”, disse.

"Então, tive uma obstrução intestinal que me deu como se fosse uma prisão de ventre. Só que não é prisão de ventre, é prisão de íleo. As fezes não foram para bolsinha, ficaram acumuladas. E isso me deu enjoo, me deu vômito”, acrescentou.



Reprodução / Redes Sociais