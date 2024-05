Projeto 'Bob Marley Vive' celebra o reggae com ações gratuitas | A TARDE

O reggae será celebrado em Salvador durante programação do projeto 'Bob Marley Vive'. A ocasião movimenta fãs, seguidores e ativistas do movimento não só na capital baiana, mas em todo o país.

Salvador é a primeira cidade a estabelecer o Dia do Reggae, há 24 anos, por meio da Lei Municipal nº 5.817/20. A Associação Cultural Aspiral do Reggae preparou o projeto “Bob Marley Vive”, que contará com quatro ações gratuitas começando nesta sexta-feira, 10.

No primeiro dia, às 18h30, será realizada uma Sessão Especial na Câmara de Vereadores, proposta pela vereadora Marta Rodrigues (PT), para homenagear o jornalista Lino de Almeida.

Será entregue à família uma placa comemorativa pelos 24 anos da Lei Municipal nº 5.817/20 e reconhecimento ao papel desempenhado no fortalecimento do reggae no estado.

Já no dia 18 de maio, haverá uma Roda de Conversa sobre o legado de Bob Marley no mundo, na Casa Cultural Reggae no Pelourinho, às 19h.

No dia 25, na Praça Jubiabá, também no Pelourinho, às 18h, será realizado o show "Elas cantam Bob", com a participação de 10 mulheres expoentes do reggae baiano, como Fabiana Rasta, Jo kallado, Nelma Marks, e outras. A entrada será 1kg de alimento não perecível.

O projeto encerrará no dia 31 de maio, às 19h, com o show "Bob Marley Vive", apresentando Kamaphew Tawa e a banda Aspiral do Reggae, além de convidados especiais como a banda Ital Crew e a cantora maranhense conhecida como a "Dama do reggae", Célia Sampaio.

