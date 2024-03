Projeto no TCA terá shows de Edson Gomes e Àttooxxá | A TARDE

O lendário reggae man Edson Gomes, com seus mais de 40 anos de carreira, e a jovem, ousada e inovadora Àttooxxá vão se reunir em um show que promete ser histórico na Concha Acústica do TCA, no dia 27 de abril (sábado), a partir das 18h.

A apresentação integra a programação do projeto MPB em Movimento, que tem realização da Caderno 2 Produções Artísticas e patrocínio da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Serão apresentações independentes de cada uma das atrações numa fusão musical e de gerações no palco e na plateia.

Maior nome do reggae brasileiro, o baiano Edson Gomes, vai trazer seus maiores sucessos que se consagraram como clássicos do gênero ao longo de 40 anos de carreira do artista. Reconhecido como uma lenda viva do reggae, o cantor e compositor começou a se apresentar na década de 70 e vê-lo no palco quase 50 anos depois já sinaliza a ocasião memorável mesmo antes de acontecer.

Já a banda Àttooxxá abre a noite chegando como só ela sabe chegar, com seu groove percussivo mesclado ao pagodão, à black music e ao balanço do Brasil. Os ingressos, no primeiro lote, custam a partir de R$ 50.





Serviços Projeto MPB em Movimento Shows: Edson Gomes e Àttooxxá Data: 27 de abril (sábado) Local: Concha Acústica do TCA Abertura dos portões: 17h Início: 18h Valores: 1º Lote – R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia) 2º Lote – R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia) 3º Lote – R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia) 4º Lote – R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia) *Serão concedidos 40% de desconto para os assinantes do Clube Correio e Clube A Tarde, exceto para o 1º lote.