Projeto Samba da Independência anima o Pelourinho nesta quinta-feira

O Projeto Samba da Independência promete animar o Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, nesta quinta-feira, 7, feriado da Independência do Brasil.

A partir das 15h, as bandas Samba Maria e Samba Ohana prometem levar, gratuitamente, o melhor do samba em seus repertórios para o público.

"Nosso repertório está belíssimo. Muito samba e alegria. Recém comemoramos 15 anos de carreira, e no feriado vamos comemorar de novo", disse empolgada a cantora Lila Brasileiro do Samba Maria.

O Projeto Samba da Independência tem produção da Vestido de Palha Produções e conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Sufotur.