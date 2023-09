Quabales abre residência na Casa Rosa com ensaio gratuito

Comemorando os 12 anos da Associação Cultural Quabales, a Quabales Banda inicia nesta quinta-feira, 14, uma residência na Casa Rosa, espaço cultural no Rio Vermelho, com entrada gratuita, onde passará a compartilhar com o público a sua música e suas criações. Às 19h, o grupo faz seu primeiro ensaio aberto no local, marcando o lançamento do projeto Essa é a Bahia.

Essa é a Bahia é uma celebração da rica herança musical e cultural do estado, projetando artistas de comunidades como o Nordeste de Amaralina, berço de inúmeros talentos, em um contexto atual. “A música, como a gente sabe, as artes em geral e o esporte, são ferramentas muito fortes de transformação e de inclusão. Eu acredito que são os locais onde o ser humano consegue expressar de forma mais pura o seu talento, e isso nós temos em tudo e em todos”, afirma Fernanda Mello, coordenadora do projeto.

“Por motivos obviamente sociais e econômicos, moradores de comunidades e de favelas não têm essa oportunidade porque não tiveram acesso ao processo de inclusão e educação, então o foco deles é voltado para a sobrevivência. Ter a oportunidade de trabalhar e acessar dentro de si mesmo o seu talento para a arte, música e esporte: o Quabales levar isso para a comunidade é um vetor de transformação da vida dessa comunidade”, diz.

Quabales Banda tem direção artística de Marivaldo dos Santos, que também integra o elenco do grupo Stomp, de Nova York, há mais de duas décadas. O grupo mistura música, performance, percussão baiana, hip hop, pagotrap, canto, batida eletrônica e a linguagem performática do Stomp. No repertório, músicas originais e releituras de clássicos da música popular brasileira, de autores como João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Olodum, Gerônimo, Maria Gadú, Vanessa da Mata e O Rappa.

Orgulho para a comunidade

O nome teve como inspiração um instrumento homônimo criado por Marivaldo dos Santos: “Qua”, por ter quatro bocas, e “bales”, por ter o formato dos timbales. Multi-instrumentista, compositor, produtor musical e performer, ele vive na ponte área entre Estados Unidos e Brasil e compartilha suas experiências de vida com a juventude do seu bairro. “A associação Quabales surgiu em 2012, com o intuito de através da música e os diversos recursos de arte, trazer educação e oportunidade para os cidadãos da favela. O surgimento da banda, veio através do crescimento do projeto e do desejo dos jovens mostrarem seus talentos, o que o Quabales possibilita para essas comunidades”, conta Marivaldo.

Suas apresentações, que sempre surpreendem e encantam, já passaram por palcos como do Teatro Castro Alves, Afropunk Bahia, Rock in Rio, Circo Voador e Casa Natura, além de Miami e no Jam Session Montreux na Suíça.

“Acredito que muitos jovens enxergam na Quabales uma oportunidade de crescimento, a banda surgiu quando a criminalidade no Nordeste de Amaralina era ainda mais alta. Então ter essa banda que já tocou em tantos lugares no Brasil e fora traz um sentimento de orgulho para a comunidade”, conta.

“As músicas que tocamos são principalmente músicas para o pessoal dançar, mas também tocamos músicas que trazem uma mensagem, críticas sociais, músicas que falam que dentro da favela também tem muito amor”, conclui,

Quabales Banda: Essa é a Bahia - ensaio aberto / Hoje, 19h / Casa Rosa / Gratuito / Ingressos no Sympla

* Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.