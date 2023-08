Racionais MC's volta a se apresentar em Salvador após quatro anos

Após quatroanos, o grupo Racionais MC's retornará a Salvador no dia 16 de dezembro, para uma apresentação na Arena Fonte Nova. O encontro ocorrerá junto com outros grandes nomes do rap, trap e hip-hop como Djonga, Vandal, Duquesa, Yunk Vino, Recayd Mob e Caio Luccas, que compõem a line up do Rap Game.

O evento, considerado o maior festival de hip-hop do Brasil, contará com mais de 25 artistas, dois palcos e 12 horas de música combinando o mundo dos games com breakdance, skatepark e live painting.

Um dos pontos altos do encontro de gerações que o evento propõe é o retorno da banda Racionais MC a Salvador para se apresentarem à legião de fãs e admiradores que o grupo tem na cidade. A última apresentação do grupo na capital baiana aconteceu no dia 4 de outubro de 2019, durante turnê de 30 anos.

Os ingressos já estão à vendo através do site www.bilheteriadigital.com.