Raimundos fará show da Turnê 30 Anos em Vilas do Atlântico | A TARDE

Uma das bandas mais conhecidas dos anos 90, o Raimundos está rodando o país com sua turnê comemorativa de 30 anos e a Bahia está na rota dos shows. O evento será no dia 30 de abril, a partir das 20h, no Villas Music (antigo Armazém), em Vilas do Atlântico.

No repertório, estarão os sucessos que marcaram a trajetória da banda, que revolucionou o rock nacional. O setlist para a noite especial passeia pelos trabalhos autorais presentes nos oito discos lançados.

Raimundos foi formada em 1987, em Brasília, e tem seu nome derivado de uma de suas maiores influências, a banda Ramones. O grupo vendeu mais de cinco milhões de cópias e embalou gerações.

A noite em Vilas contará também com shows de Renato Coelho Rock Clube e Day Off Band. Os ingressos já estão à venda no site da Ticket Maker e custam a partir de R$ 90 no primeiro lote.