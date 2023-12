Rapper baiano lança música em preparação para novo álbum | A TARDE

O rapper baiano Wall Cardozo abriu os trabalhos de comemoração dos 10 anos de carreira e lançou na quinta-feira, 14, a sua nova música “Padrão Discarado”.

O som é uma ode à autenticidade, utilizando da descontração ao lidar com temas como a autoestima de jovens negros, moda e estilo de vida. O beatmaker Manigga assina produção e direção musical da faixa.

Segundo o rapper, Padrão Discarado é um aperitivo do que está por vir no primeiro álbum dele, “Homem Menino”, com estreia projetada para março de 2024. “Depois de passar o ano inteiro trabalhando no álbum, estou ansioso para ver como esse primeiro pedacinho vai chegar nas pessoas. Dez anos de carreira são uma marca especial e eu quero aproveitar muito cada etapa dessa celebração” disse o artista.

Ouça “Padrão Discarado”:







Em 2020, Wall lançou seu EP autoral “EHLO”, o qual foi eleito o 4º melhor disco baiano daquele ano. Antes, fez parte do grupo WWL RAP por seis anos.