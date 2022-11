Rapper Takeoff, do grupo Migos, morre baleado

O rapper Takeoff, integrante do grupo Migos, foi morto baleado nesta terça-feira, 1º, em um clube de boliche em Houston, Texas, informou a Polícia. O músico, de 28 anos, cujo nome de registro era Kirshnik Khari Ball, estava em um boliche com o rapper Quavo por volta das 2h30, horário local, quando a polícia foi alertada sobre tiros disparados e uma pessoa morta no local, segundo informações do TMZ.

Outras duas pessoas foram baleadas e levadas a hospitais da região em carros particulares, informou a polícia. Segundo o site, a dupla estava jogando boliche quando "uma briga começou e alguém abriu fogo e atirou em Takeoff". Segundo o TMZ, Quavo não ficou ferido.

Algumas horas antes do tiroteio, Takeoff postou uma "selfie" no que parecia ser um clube de boliche. O local, 810 Billiards & Bowling, disse que permaneceria fechado nesta terça-feira. Logo que a notícia da morte se espalhou nas redes sociais, as homenagens começaram a se multiplicar.

"Envio meu amor aos entes queridos de Takeoff. Estou cansado de ver jovens negros morrerem", tuitou o congressista Jamaal Bowman.

"Takeoff nunca será esquecido. Desde a música que fez com Migos até seu próprio trabalho solo, seu legado continuará nos próximos anos. RIP", tuitou a plataforma de streaming Tidal.

'Bad and Boujee'

Nascido em 18 de junho de 1994 em Lawrenceville, Geórgia, Takeoff ficou conhecido por ser integrante do Migos junto com Quavo, seu tio, e Offset, seu primo em primeiro grau, hoje casado com a rapper Cardi B.

"Enquanto crescia, tentava ter sucesso na música. Me esforçava, era o que eu amava fazer", disse Takeoff em uma entrevista de 2017 ao The Fader. "Apenas fazer coisas e criar para mim mesmo", acrescentou.

"Eu fazia isso para meu próprio prazer, porque era isso que eu gostava de fazer. Eu esperava Quavo voltar do treino de futebol para tocar minhas músicas para ele."

Migos, nascido em Atlanta, liderado pelo ícone da indústria do hip-hop Coach K, é amplamente creditado pela popularidade do trap sulista contemporâneo.

O trio alcançou a fama com seu hit de 2013 "Versace", que Drake remixou. Anos depois, o grupo gravou "Walk It Talk It" com o gigante canadense do rap.

Depois de seu álbum de estreia, "Yung Rich Nation" (2015), alcançaram o topo da parada da Billboard com seu segundo álbum, "Culture".

Após assinar um contrato com a Motown e a Capitol Records em 2017, seguiram com "Culture II", ocupando mais uma vez o topo das paradas. Com o single "Bad and Boujee", lançado no mesmo ano, eles atingiram o número um da Billboard Hot 100. Em 2021, completaram a trilogia com "Culture III".