Raquel Tombesi assume a banda Cheiro de Amor | A TARDE

A cantora Raquel Tombesi vai assumir os vocais da banda Cheiro de Amor nos próximos dias. A informação foi confirmada por fontes do A TARDE, que afirmaram ainda que o anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias.

Natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Raquel iniciou a carreira como cantora no sertanejo.

No fim de 2023 ela foi anunciada como nova vocalista da banda Pimenta Nativa, marcando o retorno do grupo musical aos palcos.

Na 'Pimenta', ela chegou a estreou novo repertório com hits clássicos que marcaram a história da banda. Sua estreia no Carnaval de Salvador foi no Carnaval de 2024, quando puxou um trio no circuito Dodô na quinta-feira, 8.

Ela seguiu com o grupo durante a folia momesca e, no domingo, 11, a apresentação foi em Parnamirim, Rio Grande do Norte. No dia seguinte, o show foi em Catolé do Rocha, município do interior da Paraíba.

Para encerrar os trabalhos na folia, a banda se apresentou na terça-feira, 13, em Aracaju e, em seguida, Canindé do São Francisco, no interior de Sergipe.

Raquel substitui Vina Calmon, que tem contrato com a Cheiro de Amor próximo ao fim. Ela comandou o grupo por 10 anos, desde o fim de 2013, quando substituiu Alinne Rosa.

A Cheiro de Amor foi procurada pela reportagem, mas preferiu não se pronunciar no momento.

Confira a uma apresentação de Raquel Tombesi.