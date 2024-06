RBD na Bahia? Márcio Victor convida Dulce Maria para o Carnaval; veja | A TARDE

O cantor Márcio Victor, da banda Psirico, deixou os fãs do grupo mexicano RBD bastante eufóricos com a possibilidade de um futuro feat com a atriz e cantora Dulce Maria. A reação veio após o vocalista compartilhar um vídeo da artista reagindo ao hit Lepo Lepo.

No vídeo, a mexicana reage à música e tenta adivinhar o significado da canção. Sem saber ao certo o que responder quando foi questionada, Dulce começou a rir ao ler a letra, ficando um pouco receosa de errar o real sentido. Márcio Victor, que já explicou em entrevistas que a música é uma crítica social e um grito contra o capitalismo, ficou bastante feliz com o carinho da estrela.

Para agradecer, ele convidou Dulce Maria para conhecer o Carnaval de Salvador. "Venha conhecer o carnaval do Psi, você vai se emocionar muito e vai amar o povo da minha Bahia, te espero aqui em Salvador pra gente comer um acarajé com pimenta", disse.

"Dulce Maria, que delícia você cantando Lepo Lepo, que energia positiva você tem. Amei ver sua reação e ainda cantando Lepo Lepo no Show, foi emocionante. Meus amigos, minha galera lá do engenho velho, todo mudo me enviando o video, me marcando e isso pra mim foi motivo de comemoração. E agora você me dá essa felicidade, pois isso é muito importante, estamos em época de comemorar 10 anos desse hit e isso é a prova de que música boa, jamais será esquecida", afirmou.



