Rihanna confirma produção de novo álbum "R9"

Rihanna confirmou produção do seu novo álbum, durante o lançamento da Fenty Hair - Foto: Reprodução | Instagram

Rihanna finalmente confirmou a produção do seu novo álbum, durante o lançamento da Fenty Hair, em Los Angeles, na manhã de segunda-feira, 10. A cantora explicou em entrevista ao Entertainment Tonight que só agora está pronta para começar de novo e voltar aos estúdios. A empresária também reagiu a rumores de que estaria grávida do terceiro filho com A$AP Rocky.

"Música, para mim, é uma nova descoberta. Eu estou redescobrindo coisas. Eu estou trabalhando no álbum há tanto tempo, que eu coloquei tudo aquilo de lado. E agora estou preparada para voltar ao estúdio, vou começar o set de novo. Mas não quero excluir as músicas que já tenho, vou voltar e ouvir com novos ouvidos, com novas perspectivas, e ver o que se aplica no que fiz", declarou.

Sobre os boatos de que Rihanna estaria novamente grávida, circula nas redes sociais que as roupas largas e os acessórios cobrindo a barriga, usados pela cantora nas últimas semanas, que seriam um indicativo de que o "baby fenty 3" estaria a caminho. "Veja como isso funcionou", brincou, durante entrevista ao repórter Kevin Frazier, do ET, se referindo aos seus dois filhos com o rapper.