Rita Lee aparece em foto postada pelo marido: "se recuperando"

A foto de Rita Lee, sentada em uma cadeira, sossegada como na letra de Ovelha Negra, trouxe alívio e esperança para os fâs da roqueira. A postagem é do marido da cantora, Roberto de Carvalho, e emocionou os seguidores. Desde que iniciou o tratamento contra um câncer de pulmão, imagens de Rita Lee são coisa rara.

Em seu perfil oficial no Instagram, o músico mostrou a amada sentada em uma poltrona na sala da casa da família. Na legenda do post, diversos emojis de corações vermelhos. O diagnóstico de Rita Lee ocorreu em 2021. No início deste ano, a artista ficou uma semana internada em razão de complicações do tratamento.

Na época, Roberto de Carvalho postou:

“Se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizados que resultarão, eventualmente, em internações, uma vez que se tem que lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos”.