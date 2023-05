Rita Lee teria cogitado eutanásia após diagnóstico do câncer

A biografia da eterna rainha do rock Rita Lee, foi lançada na última segunda-feira, 22 de maio, e nela contém diversas curiosidades da vida e trajetória musical da artista, além de fatos desconhecidos contados em detalhes. No intitulado “Rita Lee: Outra Biografia”, a cantora revelou que cogitou a realização da eutanásia (processo que visa acelerar a morte de alguém para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável e/ou dolorosa) após o diagnóstico de câncer. As informações foram publicadas pela Revista Veja.

“Disse a ele (médico) que minha vida tinha sido maravilhosa e, que por mim tomava o ‘chazinho da meia-noite’ para ir desta para melhor. Que me deixassem fazer uma passagem digna, sem dor, rápida e consciente; queria estar atenta para logo recomeçar meu caminho em outra dimensão. Sou totalmente favorável à eutanásia. Morrer com dignidade é preciso”, afirmou Rita.

Ainda de acordo com as informações da biografia, a cantora não queria fazer radioterapia nem quimioterapia por temer os efeitos colaterais, isso após ter visto o sofrimento que sua mãe havia passado anos antes. No entanto, ela foi convencida do contrário pelos médicos após eles explicarem os avanços no tratamento e também por ter recebido muito apoio do seu marido, Roberto de Carvalho, e dos três filhos Beto, João e Antônio.

“O amor dos boys Carvalho/Lee me fez optar por aceitar fazer o tratamento, porque, se fosse por mim, adeus mundo cruel na boa”, destacou Rita.

Vale ressaltar que o livro chegou às livrarias no dia de Santa Rita de Cássia e revela vários bastidores da luta de Rita Lee contra o câncer de pulmão, contando com apenas 192 páginas.