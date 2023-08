Robbie Robertson, membro fundador da The Band, morre aos 80 anos

O guitarrista e membro fundador da "The Band", banda canadense que ficou conhecida nos anos de 1970, morreu aos 80 anos na quarta-feira, 9, em Los Angeles. O músico passava por um longo tratamento contra uma doença não divulgada.

Por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais, o empresário do artista, Jared Levine, informou que Robertson estava cercado por sua família no momento de sua morte. Ainda segundo a nota, o músico havia completado seu 14º projeto musical em filme com o cineasta Martin Scorsese.

Robertson foi indicado ao Grammy cinco vezes ao longo da carreira e ganhou notoriedade ao compor sucessos como "The Weight", "Up On Cripple Creek" e "The Shape I'm In". No ano de 1976, Robertson deixou a banda e optou em seguir carreira solo, na qual escreveu roteiros de filme, trabalhou em uma gravadora e deu início à parceria com Scorsese.

Antes de oficializar a saída da banda, o músico promoveu um show de despedida com os membros da "The Band" e ícones da música, como Eric Clapton, Bob Dylan e Ringo Starr. O momento foi registrado por Scorsese e se tornou o longa documental "The Last Waltz", de 1978.