Roberta Miranda sofre acidente de carro com a sobrinha | A TARDE

A cantora Roberta Miranda, 67, passou por um verdadeiro susto, após ter sofrido um acidente de carro durante viagem com a sobrinha. De acordo com a artista, um automóvel bateu na traseira do seu, fazendo com que ela batesse a cabeça e o ombro.

Roberta usou as redes sociais para compartilhar o caso. Em um vídeo, ela mostrou o local instantes depois da batida acontecer.

"Isso aqui realmente é Deus. O cara meteu no meu carro, bati com a cabeça no volante", relata ela enquanto exibe o automóvel destruído após bater em seu veículo. "Aconteceu agora mesmo, mas está tudo bem", disse.

Cantora mostrou o estrago no carro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora fez questão de tranquilizar os fãs. "O cara arrebentou o carro dele entrando no meu carro por trás. E o carro parado. Bateu a minha cabeça, mas bati primeiro o ombro e protegi a cabeça. Já tomei remédio e o que está doendo é o ombro, tá doendo muito", contou.

"Minha sobrinha também deu um solavanco para frente, está com dor de cabeça, mas é assim, a família toda dentro do carro. Susto terrível. O que eu quero dizer é rezar muito, tomar muito cuidado", completou.

Confira o relato de Roberta





Reprodução | Redes Sociais