Roberto Kuelho apresenta show “Levanto” nesta sexta

O cantor e compositor Roberto Kuelho apresenta, nesta sexta-feira, 26, o show "Levanto". O evento acontece no Espaço Xisto Bahia, em Salvador, a partir das 20h.

Com repertório autoral do artista, o projeto traz canções do álbum “Sense Bulir” e do novo EP “Festividade”, a exemplo de “Miscigenada”, “Corpo Leve”, “Amor Delivery”, “Porcentagem” e “Levanto”, música que dá nome ao show.

“A ideia nasceu a partir da necessidade de utilizar minha arte e canções para levar alegria e resiliência às pessoas. Esse show já foi apresentado no Mercado de Arte Popular de Feira de Santana e teve ótima aceitação. Quero apresentar um show que seja acústico, contudo dinâmico”, conta Kuelho.

Roberto Kuelho se apresenta acompanhado pelo violonista Dade Oliveira e pelo percussionista Bruno Katita. Eufrásia Nares e Ana Sales também farão participações especiais no show. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Xisto Bahia em horário comercial.

SERVIÇO

O quê: Roberto Kuelho - Show Levanto

Quando: 26 de Maio

Onde: Espaço Xisto Bahia - Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador

Classificação: livre

Ingressos: Bilheteria do Xisto

Valor: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15 (meia)

Outras informações clique aqui