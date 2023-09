Rock Real Festival volta com shows de covers rock em Salvador

Salvador volta a receber o Rock Real Festival, evento que reúne covers de bandas e artistas de rock. A festival será amplificado com a presença de 21 bandas e dois palcos, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Piatã.

Confira a programação:

SEXTA 29/09 - Rock Nacional:

Pitty com Anacrônicos no palco outdoor;

Rita Lee na voz de Jany;

Los Hermanos pela Mulher Barbada no palco indoor;

Cazuza com Renato Coelho Rock Clube;

Charlie Brown Jr pela Imunidade CB;

Legião Urbana pela L'age D'Or.

SÁBADO 30/09/2023 - Clássicos do Rock:

Pink Floyd pela Heyou;

Rush com Fountainhead

Red Hot Chilli Peppers com Funk The Bump;

The Beatles pela Kingsmen;

Guns N' Roses com Fábio Cezar & Banda;

Queen com Monarka.

DOMINGO 01/10 - Metal:

Iron Maiden por Scream for Maiden;

Led Zeppelin representados pelo Let's Rock;

AC/DC pelo AC/DC Tribute (Jorge King Cobra);

Alice in Chains com Alice In Hell;

System Of a Down na interpretação de Mórbido Sistema;

Linkin Park pelo Link in Park;

Metallica pelo Metal Master.