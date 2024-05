"Roteiro de AmarElo - A Gira Final é emocionante", diz Emicida | A TARDE

É inegável que AmarElo é um dos álbuns mais marcantes da carreira do rapper Emicida, com direito a Grammy Latino em 2020 e documentário audiovisual produzido pela Netflix. A turnê de despedida do projeto tão aclamado rodou o país e agora chega em terra soteropolitana, hoje, 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. AmarElo - A Gira Final contará com participações especiais de cantores e rappers baianos, como Larissa Luz, Russo Passapusso, além da rapper paulista Drik Barbosa.

>>> Tempestade solar? Salvador "amarela" e agita redes sociais; entenda

“AmarElo ganhou proporções muito grandes na vida das pessoas e durante a pandemia isso se tornou ainda mais perceptível. É como se o público precisasse daquele disco e não soubesse disso. Quando a agenda de shows foi retomada, poderíamos ter pensado em chegar com um novo trabalho, mas ficaria um buraco, tamanha era a vontade das pessoas de viverem esse repertório ao vivo. Devido às proporções que AmarElo tomou, decidimos fazer uma turnê de despedida”, conta Emicida.

Lançado em 2019, o projeto AmarElo foi realizado 120 vezes. Passou por nove países e 55 cidades. A Gira Final, nome em referências ao rituais coletivos de religiões de matriz africana, promete uma espécie de culto junto ao público de Salvador, garantindo uma bela troca com os fãs, sob as energias do disco AmarElo.

O momento vai contar ainda com abertura pela cantora e compositora baiana Melly e pela Batekoo – movimento musical que promove a diversidade para a comunidade LGBTQIA+ e negra.

A ideia é promover uma confluência de artistas, em torno da celebração do projeto AmarElo, despedindo-se e abrindo caminho para novas fases do artista Emicida.

Repertório que acalenta

Os hits AmarElo – faixa-título, Ismália e Ordem Natural das Coisas dividirão o repertório com canções mais antigas do rapper. As mais recentes, como o single Acabou, mas tem, lançado neste ano, também já estarão presentes no show preparado como um grande espetáculo para rodar o Brasil.

“Estamos conseguindo rodar o país com o espetáculo e com a banda completa. Essa despedida de AmarElo tem sido especial trazer o show por inteiro para o país. Isso impacta diretamente a experiência do público e a interação com o conceito de AmarElo”, conta o cantor e compositor.

“Por cada local que passamos, a experiência da Gira Final tem algumas surpresas ou então participações que tornam aquele momento bastante especial. Em Salvador, que é um lugar em que a gente adora tocar, vamos ter as participações da Larissa Luz, do Russo Passapusso e da Drik Barbosa, então, mesmo antes de ir, já sabemos que vocês não podem perder. E o repertório, posso dizer que tem músicas da primeira mixtape até o single mais recente Acabou, mas tem”, completa.

Elos azul / amarelo

Com 11 faixas que trazem participações diversas, como de Fabiana Cozza, do Pastor Henrique Vieira, Dona Onete, Larissa Luz e até Zeca Pagodinho, AmarElo é um grande tributo à musicalidade e ao povo brasileiro. Começando por Principia, faixa da famosa frase “Tudo que nóis tem é nóis”, o álbum passeia pela MPB, rap e samba, em um acalanto consciente.

Em louvor ao amor, como recita o Pastor Henrique Vieira na primeira faixa, o álbum traz consciência política na quietude, em uma atmosfera que remete ao bem-viver ao lado dos seus.

Com referências às forças terrenas Gilberto Gil e Caetano Veloso e também à Oxalá e Nossa Senhora, o álbum se volta com um olhar carinhoso para a vida simples, para além das violências sofridas no país.

“Se a bala come mano, ele se põe de escudo, quem tem um amigo tem tudo”, canta Emicida em faixa com participação de Zeca Pagodinho.

Festa para fechar o ciclo

O ponto alto do show será a canção Principia, cantada por Emicida mais próxima ao final do espetáculo para representar o fechamento desse ciclo e novos começos. A experiência de AmarElo - A Gira Final será potencializada por elementos visuais de uma cenografia imersiva para os fãs. Para além de um álbum, o artista se refere ao trabalho como um conceito-experimento social.

“Eu noto que o show de AmarElo - A Gira Final tem um roteiro que vai despertando emoções no público. Principia é uma música que abre o álbum e que traz um sincretismo nos seus detalhes, como o agogô, que é um instrumento do candomblé, e a participação do Pastor Henrique Vieira. As pessoas sempre cantam ela juntas, como um coro mesmo (no melhor estilo ‘todo mundo é um’) e todas as músicas que vieram antes se deparam com essa afirmação de que ‘tudo que nóis tem é nóis’. Acho que tá aí a força dessa música, é um dos momentos mais emocionantes do show”, explica Emicida.

Este sábado na Concha será a oportunidade dos soteropolitanos viverem intensamente o conceito do álbum que acompanha muitos em casa e nos fones de ouvidos pelas ruas, alcançando 15 milhões de plays nas plataformas de áudio, após apenas um mês do lançamento, em 2019.

"Às vezes, tudo o que temos é a fé. E ela acaba sendo a nossa arma para enfrentar esses tempos tão duros. Talvez por isso as pessoas transformem os nossos shows nessa espécie de culto. Essas serão as últimas oportunidades para presenciar isso ao vivo", afirma o artista.

Fruto de uma parceria da Laboratório Fantasma com a Live Nation Brasil, os ingressos do show AmarElo - A Gira Final estão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves e pelo Ticketmaster, por R$ 130 a meia entrada e R$ 260 a inteira, no segundo lote.

Emicida: ‘AmarELO - A GIRA FINAL’ / Hoje, 18h / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / R$ 260 e R$ 130 / Vendas: Ticketmaster e bilheteria do Teatro Castro Alves / Classificação: 16 anos

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.

Publicações relacionadas