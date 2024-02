Roupa Nova emociona Concha com homenagem a Paulinho: “voz inigualável” | A TARDE

O relógio ainda marcava 16h quando as filas dos portões que dão acesso à Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), já concentravam grande movimentação de fãs e admiradores que chegaram cedo para curtir o show da banda Roupa Nova, que se apresentou neste domingo, 21, em Salvador.

Com um repertório que reúne os principais sucessos da carreira, o grupo formado por Serginho, Kiko, Feghali, Nando, Cleberson e Fábio trouxe para a capital baiana mais uma edição da turnê "40 anos", atraindo um público diversificado, de diferentes gerações. A banda abriu o show com a melodia “Canção de Verão", levando a plateia à loucura.

“Sapato Velho”, "A Viagem”, "À Flor da Pele", dentre outros hits, também integraram o primeiro momento da turnê. O vocalista Fábio Nestares, substituto de Paulinho, rasgou elogios ao povo soteropolitano. Na oportunidade, durante o discurso, o músico convidou o público a fazer uma homenagem emanando energias a Paulinho, que morreu em dezembro de 2020, após complicação da Covid-19.

"Além de ser um público lindo, maravilhoso, vocês são demais. Agora vamos fazer uma homenagem a um cara que deixou o Roupa Nova muito cedo. Mas o Paulinho deixou um legado não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, com sua voz inigualável. E isso aqui tem uma energia tão bacana que ele vai escutar", disse Fábio ao chamar a música “Os corações não são iguais".

Confira o vídeo