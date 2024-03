Saiba quando será show da turnê de Caetano e Bethânia em Salvador | A TARDE

Os irmãos e cantores, Caetano Veloso e Maria Bethânia, anunciaram nas redes sociais, nesta quarta-feira, 6, que irão fazer uma série de shows juntos pelo Brasil, incluindo a capital baiana. Eles irão se apresentar na Arena Fonte Nova no dia 30 de novembro.

O primeiro show deles vai acontecer no Rio de Janeiro no dias 3 e 4 agosto, mas eles também passarão por Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília e São Paulo. Os ingressos serão vendidos a partir do dia 17 de março para clientes do Banco do Brasil, e do dia 20 de março para clientes gerais.

Veja: