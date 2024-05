Saiba quem é o atual namorado de Madonna, Josh Popper | A TARDE

A norte-americana e diva pop, Madonna, de 65 anos, está no Rio Janeiro para um show que celebra os seus 40 anos de carreira. Ela vai se apresentar na praia de Copacabana e deve ir acompanhada do namorado, o boxeador Josh Popper, de 30 anos. A primeira aparição do casal aconteceu no início de 2023, menos de uma semana após ela romper com o modelo Andrew Darnell.

Popper, que é dono de uma academia em Nova York, onheceu Madonna após começar a treinar o filho da cantora, David Banda. Nascido em Nova Jersey em 23 de setembro de 1993, Popper é filho dos falecidos Michael Popper e Vanita Allen. Atualmente, ele mora em Nova York e é proprietário da academia de luta Bredwinners. Segundo as informações do site da academia, Popper é um “atleta de longa data e treinador em tempo integral”.

Em abril de 2023, o boxeador foi campeão peso-pesado do Ring Masters no Madison Square Garden, em Nova York. Além do boxe, Popper é representado pela agência de modelos Soul Artist MGMT.