Saiba quem era Ayres Sasaki, cantor que morreu após descarga elétrica

O cantor Ayres Sasaki morreu neste sábado, 13, após receber uma descarga elétrica enquanto se apresentava em um hotel no no município de Salinópolis, Pará.

Uma das principais suspeitas é que a falta de aterramento adequado das conexões elétricas teria ocasionado a tragédia.

Além de cantor, Ayres era arquiteto e urbanista da cidade de Aurora. Natural de Belém, no Pará, Sasaki era figura notável no cenário do rock paraense e, por coincidência, morreu no dia mundial do rock.

Ele iniciou a carreira artística em 2017, tocou em bares e restaurantes e já abriu show de bandas como CPM 22, Detonautas e Dead Fish. Ele deixa a esposa, a enfermeira Mariana Sasaki, e uma filha.

O artista também participou do reality show "A voz da noite", da Rede TV de Belém. Nas redes sociais, a atração lamentou o ocorrido.

"Tivemos a honra de vê-lo brilhar em nosso programa e hoje, com muito pesar, lamentamos o triste evento que tira do mundo de maneira brusca, este artista. Nossos sentimentos a família e aos amigos".