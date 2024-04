SALCITY RAP reúne rappers de Salvador no Concha Negra | A TARDE

A música rap estará presente na 3ª edição do projeto Concha Negra, que receberá o show SALCITY RAP, nesta sexta-feira, 5, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Entre as atrações confirmadas estão Mr. Armeng, Aurea Semiseria, Suhhh, Makonnen Tafari, Raonir Braz e Ravi Lobo, cujo audiovisual Shakespeare do Gueto foi premiado no m-v-f awards, em 2021, como melhor videoclipe nacional envolvendo diversidade e inclusão – escolha do público.

A noite terá ainda apresentação de Street Dance com o grupo “Inritmo Crew” e grafite ao vivo com artistas da Crew “Novadesordem”, apresentando os quatro elementos da cultura Hip-Hop. O Concha Negra começa às 18h30 e os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria física do TCA e online através da plataforma Sympla.





Serviços Concha Negra – SALCITY RAP reúne Mr. Armeng, Ravi Lobo, Áurea Semiseria, Suhh, Makonnen Tafari e Raonir Braz Quando: 5 de abril de 2024 (quinta), 18h30 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) Vendas: Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do TCA (sem taxas) ou na plataforma virtual Sympla (https://www.sympla.com.br)