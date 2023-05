Salvador receberá turnê de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá

Os artistas Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá - que vêm celebrando os álbuns da banda Legião Urbana -, lançam seu terceiro projeto, que celebra os albuns “As Quatro Estações" e “V”. Eles anunciam o reencontro para uma nova turnê em 2023.

A apresentação em Salvador acontecerá no dia 8 de outubro, mas ainda não há informações de local e ingressos.

Lançados em 1989 e em 1991, os discos trazem canções que se tornaram clássicos do rock nacional, como ‘Meninos e meninas’, ‘Pais e filhos’, ‘Metal contra as nuvens’, ‘Vento no litoral’ e ‘O teatro dos vampiros’.

O pentagrama foi o símbolo escolhido para nortear a criação desse novo Projeto; os quatro elementos contam essa história:

- I AR (confissão, entrega, espelho)

- II ÁGUA (amor, relacionamento, self)

- III TERRA (super hits)

- IV FOGO (política, Brasil, luta, mudanças)

- V ESPÍRITO (Só o amor salva)

O show "Legião Urbana XXX anos" comemorou as três décadas do primeiro disco da banda, com a participação de André Frateschi (vocal), Lucas Vasconcellos (guitarra), Mauro Berman (diretor musical e baixista) e Pedro Augusto (teclados) nos shows. A mesma banda foi convidada a participar da nova turnê.