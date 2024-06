“Salvador terá a maior escola de música do Brasil”, afirma Bruno Reis

Escola Letieres Leite terá investimento de R$ 80 milhões - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

A Prefeitura de Salvador e a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI) firmaram, nesta segunda-feira, 10, um acordo de cooperação técnica para gestão conjunta do complexo cultural que inclui a Cidade da Música da Bahia, a Casa das Histórias de Salvador, o Arquivo Público Municipal e a Galeria Mercado, todos no bairro do Comércio.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) ao lado do secretário de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, destrinchou os detalhes da iniciativa e apresentaram o projeto da Escola de Música e Arte e a Sala de Espetáculos Letieres Leite. O nome é uma homenagem ao músico, educador e fundador da Orkestra Rumpilezz, destaque na luta pela valorização da cultura afro-baiana e da sua musicalidade no mundo.

“Por tudo que Letieres representa para a musicalidade, em especial por ser um dos nossos principais artistas, que ao longo da sua carreira política e vida, teve a capacidade de ser um dos nossos principais artistas, de levar a essência da música afro de Salvador para os quatro cantos do Brasil e do mundo”, disse Bruno.

O gestor destacou que essa será “a maior escola de música do Brasil" e que um dos objetivos dela é formar outros potenciais artistas para seguir propagando Salvador no Brasil e no mundo. "Nós vamos formar jovens talentos e preservar nossa história. Os principais movimentos culturais do Brasil foram liderados por artistas baianos e soteropolitanos. Essa história será preservada”.

Prefeitura e a OEI assinaram um acordo de cooperação técnica | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

A Prefeitura, por meio da Secult, está restaurando dois prédios do Século XVII que estavam em ruínas na Rua Santos Dumont, no Comércio, ao lado da Cidade da Música. Com projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e investimentos de R$ 80 milhões, a Escola de Música e Artes e a Sala de Espetáculos Letieres Leite prometem se tornar instituições musicais proeminentes e capacitadas a nível mundial.



Os novos equipamentos, que vão integrar o Complexo Cidade da Música da Bahia, estão em construção, com previsão de entrega para 2025, e contam com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). “Nós estamos investindo R$ 110 milhões. R$ 80 milhões é para a reconstrução de dois casarões antigos, um inclusive estava sendo utilizado como estacionamento”, explicou Bruno Reis.

“São dois prédios que nós estamos resgatando e valorizando a sua história. São mais R$ 30 milhões para equipar esses dois prédios, que terão estúdios e salas para apresentação de espetáculos. Por exemplo, pode ter aqui semanalmente ou até diariamente uma apresentação, seja das orquestras sinfônicas que nós temos, seja do balé folclórico”.

Nós vamos ter equipamento para oferecer ao soteropolitano e ao turista apresentações culturais, e esses equipamentos não só irão formar, não só vão valorizar nossa história, mas são espaços também para apresentação dos nossos artistas. Bruno Reis - prefeito

Cooperação técnica



Titular da Secult, Pedro Tourinho explicou que a cooperação técnica vai fazer com que a Prefeitura faça a gestão dos espaços utilizando toda a expertise da OEI. “Vai garantir a gestão transparente e potentes destes quatro equipamentos desse complexo, além de elaborar o planejamento do que será a Escola de Música e Artes e a Sala de Espetáculos. Ou seja: como é que ela vai se sustentar, quem serão os estudantes, qual vai ser o método utilizado, que tipo de lei de incentivo pode fazer parte, que parcerias de fundações podem estar conosco”, disse.

Na ocasião, o secretário pontuou que Salvador é a cidade da música reconhecida internacionalmente e que, por isso, ela tem que ter uma escola de música. “A gente não é só se apresenta, a gente também produz conteúdo didático, a gente produz conhecimento, a gente é capaz. As pessoas já vêm para cá para ouvir, para aprender, e agora com uma escola de música estruturada no conhecimento da música afroindígena baiana decodificada por Letieres Leite, a gente tem uma possibilidade de potencializar ainda mais a nossa raiz cultural para o mundo, receber estudantes, fazer acordos de cooperação internacionais para poder também ter essas trocas pelo mundo”.

Ter a maior escola pública de música do Brasil fincada na raiz da música afroindígena é um privilégio também que só a nossa cidade tem. Pedro Tourinho - secretário de Cultura e Turismo

Pedro Tourinho pontuou que Salvador é a cidade da música reconhecida internacionalmente | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

De acordo com Tourinho, após o fim das obras, começa um processo de elaboração do como vai funcionar, do plano didático, tudo feito junto com o Instituto Rumpilezz, “que é o instituto que detém e que guarda esse legado intelectual e didático de Letieres Leite”.



O diretor da OEI no Brasil, Leonardo Barchini, explicou o quanto a parceria vai colaborar para impulsionar a operação do complexo cultural situado no Comércio. “Sempre há uma grande dificuldade de gestão desses equipamentos por conta da burocracia pública, principalmente na área cultural. A OEI vai trazer um pouco mais de agilidade, transparência e a expertise que a gente tem de outros equipamentos no mundo afora. No caso do Brasil, por exemplo, a gente já faz a gestão há quatro anos do Museu de Arte do Rio de Janeiro que hoje em dia se transformou no segundo equipamento mais visitado da cidade”, disse.

Metodologia e estrutura

Com uma metodologia própria de ensino, criada junto a Ubiratan Marques, maestro da Orquestra Afrosinfônica, e Fabrício Mota, produtor musical e baixista da Banda IFÁ, a Escola de Música e Artes terá como foco a rítmica afro-baiana e o Universo Percussivo Baiano (UPB) criado e explorado por Letieres Leite.

A Escola de Música e Artes terá oito andares e cinco estúdios para gravações, sendo uma das estruturas de ensino de música mais modernas do Brasil, com conteúdo 100% voltado para Salvador.

Ao lado dela, a Sala de Espetáculos Letieres Leite terá capacidade para 300 pessoas e servirá como um espaço para artistas locais se apresentarem, proporcionando aos moradores e turistas uma experiência ímpar da música soteropolitana em sua mais elevada qualidade técnica e tecnológica.