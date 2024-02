Samba Maria e A Dama lançam novo hit para o Carnaval | A TARDE

As cantoras Lila Brasileiro, da banda Samba Maria e Alana Ramos, mais conhecida como A Dama, se uniram e lançaram nesta quarta-feira (31), o novo hit “Solteira não, além”. A música é a mistura dos ritmos, a partir das vozes de duas mulheres da cena da música baiana que representam o público feminino, livre e independente, além fa comunidade LGBTQIA+.

A parceria com A Dama surgiu através da amizade das duas cantoras que priorizam exaltar a mulher em todo o repertório dos shows.

Para Lila Brasileiro, o hit é a nova aposta da banda para o verão e destacou a parceria com A Dama. “Samba Maria e a Dama fazem a combinação perfeita da força e resistência da mulher no samba e no pagode. Juntas, nessa nova música trouxemos de uma forma divertida e moderna, a alegria e resiliência de quem tá solteiro, bem resolvido e feliz. O ritmo é gostoso, dançante e eu não tenho dúvida que a galera vai aprovar.”

A nova música de trabalho tem a composição de Rafa Lemos, Luana Matos e Luciano Chaves, um dos compositores do sucesso “Macetando” , interpretada por Ivete Sangalo.



A Dama do Pagode também comentou sobre a nova música e ressaltou o prazer em cantar com Lila Brasileiro. “Cantar com o Samba Maria foi muito massa. Unir o pagode com o samba, misturando a minha voz com a de Lila deu muito certo. A música é gostosa, com uma batida envolvente e eu espero que a galera curta muito.”

O novo hit já está disponível em todas as plataformas digitais. Você pode ouvir clicando aqui.