Saulo, Luiz Caldas e Jau agitam 3ª edição do Réveillon Além do Carmo | A TARDE

Saulo, Luiz Caldas e Jau são os nomes anunciados para comandar a chegada de 2024 na terceira edição do Réveillon Além do Carmo, na Chácara Baluarte.

Com serviço Open Bar, a festa promete infraestrutura completa para garantir o conforto e a segurança do público, além de uma queima de fogos prevista para a meia-noite. A festa leva a assinatura de Licia Fabio e do Grupo Pequena Notável.

Os artistas prometem repertórios especiais que celebrarão a vida e a chegada do novo ano.

O evento contará com uma praça de alimentação com cardápios assinados por grandes chefs. O serviço open bar premium vai oferecer opções de uísque 12 anos, gin e vodca, além de espumante, cerveja puro malte, refrigerante, energético e água.

“Tenho certeza de que nosso réveillon é o mais charmoso da cidade, com atrações, local e serviço que se afinam, trazendo para nosso evento uma sinergia surreal”, destaca Rodrigo Mello, sócio da Pequena Notável (GPN).

A venda de ingressos para o Réveillon Além do Carmo já está aberta e os acessos podem ser adquiridos pelo site da Ticket Maker e no alemdocarmo.com.br. Os ingressos custam a partir de R$ 660 para os adultos, R$ 320 para crianças e R$ 400,00 para adolescentes, o segundo lote (+ taxas).

O evento oferece pacotes para grupos com mais de 4 pessoas, nos quais os ingressos são disponibilizados a R$ 610 cada.