Scheila Carvalho surge de odalisca em show do É o Tchan | A TARDE

Reunidos para comemorar a própria história e sucesso, o grupo É o Tchan chegou com a turnê em celebração aos 30 anos de banda à Salvador. Com vocais de Compadre Washington e Beto Jamaica, e todo o swing de Jacaré, Sheila Melo e Scheila Carvalho, eles mostraram que o axé dos anos 90 está vivo e até desbanca as dancinhas do TikTok quando o assunto é o público mais maduro.

Na noite deste domingo, 7, as coreografias do É o Tchan tomaram conta do Clube Espanhol, em Ondina, e colocaram a galera para se acabar de tanto dançar.

Dara Medeiros | Jefferson Domingos | Portal Massa!

Scheila Carvalho diferencia danças do É o Tchan e TikTok

Em entrevista ao Portal MASSA!, a dançarina Scheila Carvalho falou sobre a diferença das coreografias atemporais do grupo e das dancinhas do TikTok.

"São fases, né? Eu amo TikTok, minha filha tenta me ensinar, só que eu não consigo fazer, porque é muito rápido. Mas a nossa dança, ela veio fácil pra todo mundo fazer, o público participar, é diferente do TikTok, né? Mas eu gosto dos dois", disse ela.

Segundo Scheila, o que as coreografias do Axé e do TikTok têm em comum são a felicidade que passam: "Leva alegria, diversão, e todo mundo dança junto".