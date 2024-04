Secretário de Cultura detalha informações da Micareta de Feira 2024 | A TARDE

A primeira coletiva para anunciar a programação da Micareta de Feira de Santana 2024, foi realizada nesta quarta, 20, na Prefeitura Municipal de Feira de Santana. O evento contou com a presença do prefeito Colbert Martins (MDB) e do secretário de Cultura Jairo Carneiro.

O titular da pasta detalhou que a prefeitura continua em busca da captação de recursos para fazer a melhor festa possível, porém sem dar maiores detalhes sobre possíveis contratos fechados.

“Estamos trabalhando também pelo próprio município, buscando essa captação e temos também uma licitação em andamento com relação à captação de recursos de patrocínio”, adiantando também que não há uma definição sobre a cervejaria que estará presente na festa.

Quanto à Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), que teve alguns problemas no ano passado, e que visa ter uma micareta mais organizada e segura para todos os foliões, Jairo afirmou:

“A FPI é importante para a reunião, pois integra diversos órgãos e empresas, como a Coelba, e com isso conseguimos resolver muita coisa naquele momento. No ano passado, foi pós-pandemia, tivemos alguns imprevistos, mas também se viu como referência para que este ano esses imprevistos não ocorram. Estamos trabalhando com isso e o diálogo vem avançando bastante”, concluiu o secretário.

Além de Colbert e Jairo, estiveram presentes no evento Cristine Campos, secretária de Saúde e Renata Maia, secretária de Comunicação.