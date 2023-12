Sepultura anuncia turnê de despedida após 40 anos de carreira | A TARDE

A banda Sepultura anunciou nesta sexta-feira, 8, que vai realizar uma turnê de despedida dos palcos. Uma das bandas brasileiras de maior sucesso internacional, o grupo completa 40 anos de formação.

O fim da banda foi divulgado em uma entrevista por meio do Youtube. A turnê, que será batizada de Celebrating Life Through Death, passará por 40 países e terá uma duração de 18 meses a partir de março do ano que vem.

Eles também irão fazer o lançamento de um álbum ao vivo que contará com 40 músicas. As faixas serão gravadas em países diferentes ao redor do mundo.

"É a última turnê. A gente vai parar porque é o melhor momento da história da banda. Hoje, a gente tem uma condição fantástica entre a gente. A gente sai de cena tranquilo e em paz com a gente mesmo. "Não é um momento triste, é de celebração", disse o guitarrista Andreas Kisser.

Fundado em 1984, em Belo Horizonte, o Sepultura é uma força do heavy metal global. A formação da banda inclui o baixista Paulo Xisto Júnior, o guitarrista Andreas Kisser (desde 1987), o vocalista Derrick Green (desde 1997) e o baterista Eloy Casagrande (desde 2011).

Ao longo da história, a banda vendeu mais de 20 milhões de cópias de seus álbuns, com discos de relevância internacional, como Arise (1991), Chaos A.D. (1993) e Roots (1996).