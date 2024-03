Sepultura perde baterista Eloy Casagrande antes de turnê de despedida | A TARDE

A banda Sepultura anunciou que o baterista Eloy Casagrande deixa o grupo. O americano GreysonNekrutman vai ocupar o lugar deixado pelo grupo.

"No último dia 6 de fevereiro, em uma reunião extraordinária, o baterista Eloy Casagrande comunicou à banda e aos empresários que está se desligando do Sepultura pra seguir carreira em outro projeto. Fomos pegos de surpresa, sem aviso prévio ou qualquer tipo de debate sobre como fazer a transição. A comunicação foi feita e ele se desligou imediatamente da banda, abandonando tudo relacionado ao Sepultura.

A nossa história é feita de desafios e são eles que alimentam nossa criatividade e determinação. Não seria agora, depois de tudo que passamos nesses 40 anos, que iriamos desistir, pelo contrário! Sendo assim, estamos muito felizes em anunciar o espetacular baterista GreysonNekrutman, que será o nosso parceiro nas baquetas para honrar o compromisso que temos com a Sepulnation e com todos que fazem parte desta celebração!", diz o o comunicado do grupo.

Agradecimento

O novo baterista do Sepultura foi para as redes sociais agradecer o novo momento. "Hoje expresso minha sincera gratidão pela incrível oportunidade de me juntar aos lendários integrantes do Sepultura em sua turnê de despedida. Contribuir para esse legado é um privilégio que me enche de honra e entusiasmo".

A estreia da turnê está marcada para a sexta-feira, 1, em Belo Horizonte. Com a novidade, o Sepultura agora é formado por Paulo Xisto Júnior (baixo), Andreas Kisser (guitarra), Derrick Green (vocais) e o recém-chegado Greyson Nekrutman (bateria).

