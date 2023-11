Seu Jorge anuncia novo disco com compositores baianos | A TARDE

Uma das atrações do Festival Liberatum na tarde deste sábado, 4, o cantor e compositor Seu Jorge aproveitou a participação na mesa “De Quem é o Papel de Promover a Diversidade” para anunciar o lançamento de um novo disco inspirado na Bahia.

Intitulado de “Baile à la Baiana”, o álbum contará somente com composições de grandes nomes da música do estado como Pierre Onasis e Magary Lord. O trabalho, segundo o artista carioca, terá 10 canções e deve ser lançado em 30 dias.

Respondendo à dúvida da plateia sobre o que ele levaria da Bahia, Seu Jorge fez questão de exaltar o estado e suas contribuições culturais.

“Nós montamos uma ala de compositores e fizemos um álbum com 10 canções, onde eu me aventuro em ritmos como semba e fricote, que nascem na Bahia. A Bahia é a terra primeira, como dizia João Gilberto, e ele sempre entendia a Bahia como um exemplo. Eu nasci no Rio de Janeiro, me identifico como um africano nascido em terras brasileiras, mas na Bahia eu me sinto um completo brasileiro”, disse ele, arrancando aplausos da plateia.

A mesa com Seu Jorge conta ainda com a participação da atriz espanhola Rossy de Palma e do multi artista baiano Hiran. Pela tarde, a programação inclui ainda debates com Karol Conka, Bruno Rocha (o Hugo Gloss), Alan Soares, Monique Evelle, Maurício Mota, Nina Silva, Kehinde Wiley, Bernardo Conceição, Marcelo Zig e Kito Gois. O Festival Liberatum termina na segunda-feira, 6.