Shakira recusa convite da Fifa para cantar na abertura da Copa, diz TV

A cantora colombiana Shakira recusou se apresentar na abertura da Copa do Mundo, que acontece neste domingo, 20, no Al Bayt, no Catar. A decisão teria sido um protesto contra as leis do país. Além dela, outros artistas também recusaram a apresentação.

Segundo a jornalista Adriana Dorronsoro, do "El programa de Ana Rosa", da TV espanhola, Shakira recebeu o convite, mas recusou sem dar muitos detalhes. Segundo ela, fontes ligadas a colombiana deram a entender que Shakira poderá participar de outras ações ligadas ao Mundial.

Além de Shakira, Dua Lipa e o astro Rod Stewart também preferiram ficar de fora da apresentação. Stewart, inclusive, afirmou que a proposta para a apresentação foi milionária.

O principal motivo tem sido alvo de críticas devido a política de direitos humanos, incluindo leis anti-LGBTQIA+, e ameaças com prisões para quem desobedecer as leis.