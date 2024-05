Shopping recebe show em homenagem a Rita Lee nesta quarta | A TARDE

A cantora baiana Thathi fará um show em homenagem a cantora Rita Lee, considerada “a rainha do rock brasileiro”, no evento de lançamento da Campanha Outono/Inverno 2024 do Shopping Barra, que contará com um talk de moda com a jornalista Glória Kalil, a qual também mediará o evento, que acontece nesta quarta-feira, 24, a partir das 17h30, no restaurante Tokai, no Barra Gourmet.

Na apresentação, a baiana fará um passeio pela vida e obra de Rita Lee com suas influências que passam pelo rock, pop, blues, bossa-nova e pela Tropicália.

O show vai incluir os sucessos “Ovelha Negra”, “Agora Só Falta Você”, “Saúde”, “Caso Sério”, “Esse Tal de Rock'n Roll”, “Mania de Você”, entre outras.