Show de Madonna no Rio de Janeiro terá cantora brasileira; saiba quem | A TARDE

A cantora Madonna teve seu show no Brasil confirmado nesta quinta-feira, 21. O mega evento vai acontecer no dia 4 de maio na praia de Copacabana. Enquanto os fãs da cantora estão eufóricos com a vinda da diva, ela prepara algumas surpresas para tornar o dia ainda mais especial.

Pisando em solo brasileiro após 12 anos, Madonna terá a companhia de uma artista nacional e receberá como convidada a cantora Anitta. A informação foi confirmada pela colunista Fábia Oliveira do Portal Metrópoles.

As duas chegaram a gravar uma música juntas, em 2019, “Faz Gostoso”. Na segunda-feira, 18, Anitta chegou a postar uma mensagem enaltecendo os fãs e fazendo mistério sobre a informação.

Já na semana passada, Anitta apareceu ao lado de Bruna Marquezine no show de Madonna em Los Angeles. Na ocasião, a cantora usou o Instagram para elogiar a artista. “Melhor espetáculo que já vi”, disse a cantora.