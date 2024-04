Show de Madonna terá área VIP para 7,5 mil convidados | A TARDE

A apenas algumas semanas do aguardado show de Madonna no Rio de Janeiro, alguns detalhes sobre a apresentação começaram a surgir e chamaram a atenção. Apesar dos organizadores do evento terem garantido que não haveria distinção do público nas areias de Copacabana, informações revelam o contrário.

Conforme o colunista da Veja, Bruno Chateaubriand, a performance da Rainha do Pop, marcada para o próximo dia 4 de maio, contará sim com uma área VIP, e não será pequena. Documentos de autorização do evento confirmam que 7,5 mil convidados, incluindo influenciadores, artistas, políticos e vencedores de uma promoção organizada pelo patrocinador, terão um espaço reservado e privilegiado.

Quanto ao palco onde Madonna realizará seu show, ele terá dimensões impressionantes: 56 metros de largura por 56 metros de comprimento, além de uma passarela de 97 metros de extensão.

Além dos aspectos físicos da apresentação, a revista também abordou o forte esquema de segurança para a atração internacional. A Polícia Militar recebeu solicitação de reforço no bairro, incluindo unidades de cavalaria, motopatrulhas, quadriciclos e até cães farejadores.