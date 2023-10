Show de Maiara e Maraísa termina com uma pessoa morta

Pelo menos uma pessoa morreu durante um show da dupla Maiara e Maraísa em Palmas, no Tocantins. A apresentação, que fazia parte das comemorações do aniversário de 35 anos do estado, terminou em confusão e tiroteio, na madrugada desta sexta-feira, 6.

O crime aconteceu por volta das 3h, no Parque dos Girassóis. Ainda não há informações de feridos ou o motivo dos tiros. Após o tiroteio, houve tumulto no local. Vídeos [veja abaixo] que circulam nas redes sociais mostram pessoas correndo pela praça.





Reprodução

As sertanejas Maiara e Maraisa precisaram sair às pressas do palco. Uma das vidraças e uma porta de entrada do Palácio Araguaia também foram danificadas.

O evento é realizado pelo governo do estado, e estava programado para durar duas noites. Na quinta-feira, 5, seriam sete shows com cantores regionais e nacionais, mas o evento terminou sem as apresentações dos dois últimos artistas.

Não há informação se a segunda noite do evento será mantida.