Show Estação do Arrocha é cancelado; veja como obter reembolso | A TARDE

O evento “Estação do Arrocha, que aconteceria no Parque de Exposições, em Salvador, no próximo dia 19 de maio, foi cancelado. Em nota, a assessoria do evento informou que o cancelamento se deu por causa de “imprevistos fora do controle”.

“Informamos que essa decisão foi tomada após uma cuidadosa avaliação das circunstâncias e diversas tentativas de realizar a festa”, diz a nota. Ainda foi informado, em nota, que os ingressos adquiridos com cartão de crédito, débito ou via pix terão extorno automático para os clientes até o próximo dia 24 de maio.

Os clientes poderão entrar em contato através do WhatsApp, pelo número 800 232 0800, para obter o comprovante do estorno. Já, os clientes que compraram em dinheiro no ponto de venda físico devem ir até o local para solicitar o reembolso.

Confira nota:

Publicações relacionadas