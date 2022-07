Shows gratuitos animam Mercadão da Bahia a partir desta quinta

Começam nesta quinta-feira, 28, as apresentações musicais gratuitas do Mercadão da Bahia, no centro de Lauro de Freitas. O primeiro show é do violinista German Mora, das 17h às 20h, na praça de alimentação do empreendimento. Ele promete encantar o público com clássicos, incluindo canções da Música Popular Brasileira (MPB).

Na sexta, 29, a música continuará com o cantor Jorginho Paulista, que animará o espaço com um repertório diversificado, passando pelo samba e MPB, das 17h às 20h. No sábado, 30, a diversão terá início mais cedo, das 15h às 18h, também na praça de alimentação. Neste dia, Erik Bonfim se apresentará com voz e violão, cantando o melhor da MPB e sucessos atuais. Já no domingo, 31, será a vez de Sérgio Dan, que embalará os presentes, também com voz e violão, das 12h às 15h.

Com acesso pela avenida Maria Izabel dos Santos, próximo ao Parque Shopping da Bahia, o Mercadão da Bahia funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h, e no domingo, das 7h às 15h. Já a praça de alimentação opera das 7h às 22h, de segunda a sábado, e das 7h às 18h, no domingo.