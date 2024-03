Simple Plan lamenta morte de brasileiro em festival: “trágico pra c*” | A TARDE

A banda canadense Simple Plan compartilhou uma mensagem de condolências aos familiares de João Vinícius Ferreira Simões, um jovem de 25 anos que faleceu durante o festival "I Wanna Be Tour" no Rio de Janeiro, realizado no sábado, 9. Em uma nota divulgada nas redes sociais, a organização do evento confirmou que o jovem foi vítima de uma descarga elétrica.

"Estamos profundamente devastados. Nossos corações estão dilacerados com esta notícia e queremos expressar nosso mais profundo pesar e solidariedade à família e amigos de João Vinícius Ferreira", diz um trecho da declaração do Simple Plan.

O grupo acrescentou em sua mensagem: "Temos uma ligação muito especial com nossos fãs no Brasil, e saber que algo tão trágico aconteceu é terrível".

O vocalista Pierre Bouvier também lamentou a morte do brasileiro. "Foi um acidente muito trágico que aconteceu. Infelizmente, um jovem perdeu sua vida no show de ontem e eu só quero mandar nossas condolências, nossas orações e pensamentos para amigos e familiares. Estou falando de João Vinícius Ferreira Simões. Todos viemos aqui para nos divertir, e às vezes, acidentes ruins acontecem e é trágico pra c****. Amamos todos vocês e estamos pensando em vocês", disse o cantor em vídeo.