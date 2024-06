Sinfônica Garcia D’Ávila faz show especial neste sábado

Evento contará com a participação de cerca de 100 estudantes - Foto: Divulgação

A Sinfônica Garcia D’Ávila, sob a coordenação musical de Nicodemos e a batuta do renomado músico e maestro baiano Luciano Afro, fará uma apresentação especial neste sábado, 15, às 11h, na Gameleira do Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte (Mata de São João).

O evento, que integra a programação da Semana do Meio Ambiente promovida pela Fundação Garcia D’Ávila, contará com a participação de cerca de 100 estudantes de escolas públicas da região, com idades entre 10 e 17 anos, executando clássicos do cancioneiro popular brasileiro.

A Sinfônica Garcia D’Ávila é um projeto da Fundação Garcia D’Ávila, que oferece aulas gratuitas de diversos instrumentos musicais, incluindo violino, violoncelo, percussão, violão, metalofone e teclado. As aulas acontecem às quartas e sextas-feiras, no contraturno escolar, atendendo crianças e adolescentes de Praia do Forte e arredores. Os professores Edmael Santos, Nicodemos Figueiredo, Lucas Arão, Fabrício Rios e o maestro Luciano Afro ministram as aulas, sob a coordenação geral e curadoria de Thaise Costa Pinto.

Geisy Fiedra, presidente da Fundação Garcia D’Ávila e idealizadora da Sinfônica, expressa o orgulho pelo projeto: “Estamos na segunda etapa e percebemos o grande engajamento e progresso dos alunos. A cada apresentação, os estudantes enfrentam músicas de maior complexidade, o que é muito gratificante. Nosso lema é ‘musicando sonhos no castelo’ e estamos realizando esse sonho com a dedicação de alunos e professores, que têm feito um trabalho magnífico”, declara Geisy.