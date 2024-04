"Só palavras de agradecimento": Mudei de Nome celebra Volta no Parque | A TARDE

O grupo Mudei de Nome, comandado por Ricardo Chaves, Magary Lord, Ramon Cruz e Jonga Cunha, celebrou os 475 anos de Salvador com uma nova edição da tradicional Volta no Parque, no Parque dos Ventos, na Orla da Boca do Rio, neste domingo, 24.

A apresentação gratuita foi parte do segundo final de semana do Festival Viva Salvador, organizado pela Prefeitura da Cidade em homenagem ao aniversário da capital baiana.

O evento começou com os primeiros acordes de "Deusa do Amor", composição de Caetano Veloso, e contou com canções dos antigos carnavais, do axé dos anos 80 e 90, além de clássicos dos integrantes da banda e músicas de estilos variados.

Ricardo Chaves conta que, diferente das outras edições, a chuva não marcou presença na festa.

"A gente só tem palavras de agradecimento para a galera que cola com o Mudei, sempre acompanhando a gente nos projetos que fazemos. Ontem, a 3ª Volta no Parque foi boa demais! Nas outras duas, São Pedro tinha vindo com muita chuva, mas dessa vez não teve chuva, foi sol na cabeça da galera e, mesmo assim, todo mundo estava colocado, brincando, se divertindo e aproveitando o domingo".

Quem também celebrou aniversário foi Magary Lord, um dos integrantes do grupo. Ele foi surpreendido quando seus colegas de banda puxaram os parabéns junto ao público, e demonstrou sua gratidão ao reverenciar os presentes no local.

A Pipoca do Mudei retorna no Festival da Primavera, para a Volta do Dique do Tororó em setembro de 2024.

“A gente fica feliz por ter mais uma vez colaborado com a Prefeitura em eventos que são de ocupação dos espaços da nossa cidade. Que venha o Festival da primeira, que venha a Volta no Diquê!” finaliza Chaves.